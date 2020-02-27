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  27 февраля 2020
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В Латинской Америке подтвердили первый случай заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В Бразилии подтвердилось первое заражение коронавирусом COVID-19, сообщает Reuters.

По словам министра здравоохранения Энрика Мандетты, коронавирус был обнаружен у прибывшего в Сан-Паулу 61-летнего бразильца, совершившего поездку на север Италии с 9 по 21 февраля.

Отмечается, что симптомы не носят тяжелого характера. Проверку на данный момент проходят его родные и те кто находился с ним в одном самолете.

Бразилия стала первой латиноамериканской страной, гражданин которой заразился новым коронавирусом.

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