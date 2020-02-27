В Латинской Америке подтвердили первый случай заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Бразилии подтвердилось первое заражение коронавирусом COVID-19, сообщает Reuters.

По словам министра здравоохранения Энрика Мандетты, коронавирус был обнаружен у прибывшего в Сан-Паулу 61-летнего бразильца, совершившего поездку на север Италии с 9 по 21 февраля.

Отмечается, что симптомы не носят тяжелого характера. Проверку на данный момент проходят его родные и те кто находился с ним в одном самолете.

Бразилия стала первой латиноамериканской страной, гражданин которой заразился новым коронавирусом.