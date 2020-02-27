В Латинской Америке подтвердили первый случай заражения коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 11:31, 27 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - В Бразилии подтвердилось первое заражение коронавирусом COVID-19, сообщает Reuters.
По словам министра здравоохранения Энрика Мандетты, коронавирус был обнаружен у прибывшего в Сан-Паулу 61-летнего бразильца, совершившего поездку на север Италии с 9 по 21 февраля.
Отмечается, что симптомы не носят тяжелого характера. Проверку на данный момент проходят его родные и те кто находился с ним в одном самолете.
Бразилия стала первой латиноамериканской страной, гражданин которой заразился новым коронавирусом.