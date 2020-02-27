Президент Монголии посетит Китай и после будет помещен на карантин на 14 дней

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 27 февраля посетит Китай, а после возвращения он будет изолирован и находится под медицинским наблюдением в течение 14 дней.

Делегация Монголии вместе с президентом отправятся в КНР для оказания помощи в виде доставки мясной продукции. В соответствии с правилами они должны быть изолированы и находиться в карантине из-за того, что Китай является эпицентром распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации президента Монголии.

- Ожидается, что президент и его команда вернется из КНР вечером 27 февраля. Его визит согласован с председателем государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Правила, регулирующие прибытия граждан из зараженного района по прибытии, будут применяться и к президенту и его сопровождающему персоналу, - рассказал глава Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Ө.Энхтувшин.