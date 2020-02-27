«Туркменские авиалинии» отменили рейс в Стамбул из-за коронавируса

CentralAsia (TM) - С 26 февраля, по информации Азатлыка, авиакомпания «Туркменистан» отменила все рейсы в Стамбул.

Turkmen.news подтвердил информацию, ссылаясь на авиакассу, в которой сообщили об отмене только одного рейса – T5901, который до конца марта выполняться не будет. Пассажирам, купившим билеты, предлагается другой рейс либо возврат денег.

Решение принято из-за вспышки коронавируса в Китае и его распространения по всему миру. С начала февраля и как минимум до конца апреля отменены рейсы в Пекин и Бангкок.

Рейсы «Туркменских авиалиний» в Анкару выполняются без изменений, сообщили turkmen.news в авиакомпании.

25 февраля Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание с участием вице-премьера, председателя чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней Пурли Агамурадова и министра здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммеда Аманнепесова. Президенту доложили, что для обеспечения безопасности ограничен выезд туркменистанцев, за исключением служебной необходимости, в государства, где зарегистрированы случаи коронавируса. Кроме этого, усилен контроль в связи с въездом граждан этих стран в Туркменистан.

В целях предотвращения проникновения коронавируса на территорию Туркменистана власти с 31 января на неопределенный срок закрыли границу с Узбекистаном.