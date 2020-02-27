В Японии у прошедшей лечение женщины вновь обнаружено инфицирование коронавирусом

CentralAsia (CA) - Власти префектуры Осака на западе Японии сообщают, что у женщины 40 с лишним лет, которая проходила лечение в связи с инфицированием новым коронавирусом и была выписана из больницы ранее в этом месяце, анализы на наличие вируса оказались положительными, передает NHK.



Эта женщина - гид туристического автобуса. В середине января она работала в автобусе, который перевозил туристов из Уханя, и 29 января ее анализы на наличие вируса показали положительный результат.

6 февраля было подтверждено, что вируса у женщины нет.

Однако 19 февраля она ощутила боль в горле и груди. Через неделю ей сделали анализы, и они снова показали положительную реакцию.

Как сообщается, женщина находилась дома после выписки из медицинского учреждения.

Она не выходила на работу и у нее не было ни с кем тесных контактов.

Префектуральные власти считают, что женщина или вновь заразилась вирусом, или же оставшийся в организме вирус снова размножился.

Специалист по инфекционным заболеваниям Осакского университета говорит, что в организме инфицированных людей вырабатываются антитела, и обычно они повторно не заражаются тем же самым вирусом.

Однако, если антител в организме недостаточно, такой человек может быть вновь инфицирован, или же оставшиеся в организме вирусы могут размножиться.