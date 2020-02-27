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  27 февраля 2020
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Прибывших в Ташкент из Сеула пассажиров поместили на карантин
Предыстория: Самолёт рейса Сеул – Ташкент вернули в Корею через 2 часа полёта

CentralAsia (UZ) -  Пассажиров рейса Сеул-Ташкент (HY514), который после 2 часов полёта развернули обратно в Сеул, а сегодня, 27 февраля, приняли в Международном аэропорту имени Ислама Каримова, поместили в карантин. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".

В целях предупреждения распространения короновируса в Узбекистане пассажиры рейса HY514, прибывшие сегодня, 27 февраля из Сеула, были помещены под временную санитарную изоляцию в отдельном зале Международного терминала аэропорта Ташкент.

"После проведения ряда необходимых профилактических мер со стороны Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и при условии подтверждения отсутствия симптомов ОРВИ пассажиры смогут покинуть карантинное помещение", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщалось ранее, самолёт рейса Сеул – Ташкент вернули в Корею через 2 часа полёта. Причины возвращения борта не уточнялись.

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