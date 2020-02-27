- Таджикистан, экономика
- 13:18, 27 февраля 2020
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CentralAsia (TJ) - Более $35 млн. потратил Таджикистан на обслуживание евробондов в прошлом году. Как сообщили «Авеста» в министерстве финансов республики, $35,6 млн. потрачено в прошлом году на выплату процентных ставок по евробондам.
По данным источника, обслуживание евробондов осуществляется согласно утвержденному графику. Процентная ставка привлеченных Таджикистаном за счет продажи евробондов инвестиций составляет 7,1% годовых. Срок погашения составляет 10 лет.
Напомним, что в 2017 году республика впервые вышла на международные финансовые рынки, где продала ценные бумаги на сумму $500 млн.
Согласно данным Национального банка (НБТ), таджикские гособлигации были проданы управляющим фондам (85%), хедж фондам (9%), банкам и другим финансовым организациям (6%).
Географически облигации были приобретены инвесторами из США (38%), Великобритании (24%), стран Европейского союза (35%) и Азии (3%).
По данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом республики, привлеченные за счет продажи евробондов средства предназначались на достройку Рогунской ГЭС, и по итогам прошлого года вся сумма была освоена.
Ранее в НБТ сообщили, что при необходимости для привлечения инвестиций практика размещения государственных облигаций (евробондов) на международных финансовых рынках будет продолжена.
«Выпуску очередной партии евробондов в обязательном порядке будет предшествовать анализ внешнего долга страны и другие факторы», – сообщили в регуляторе.