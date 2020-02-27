В Узбекистане судят основателей страусиной финансовой пирамиды

- Узбекистан, общество
- 13:38, 27 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте на 27 февраля назначено первое судебное заседание по делу о финансовых махинациях над основателями ООО «Straus House», сообщила пресс-служба Верховного Суда Узбекистана.
В качестве обвиняемых, по делу привлечены 4 руководителя ООО «Straus House» — это учредитель, директор и его заместитель, а также главный бухгалтер.
В уголовном деле фигурируют более 300 потерпевших и гражданских истцов. Основанием для возбуждения уголовного дела послужил значительный материальный ущерб, который оценивается в 7,9 млрд. сумов (831 тыс. долларов США).
В ходе предварительного следствия были приняты меры по взысканию суммы на более чем 1,8 млрд сумов (189 тыс.долларов США).
Имущество - 4 автомобиля Lasetti, Spark и Malibu были описаны, также наложен запрет на одну квартиру.
«В связи с множеством потерпевших и присутствием среди них представителей различных регионов, их участие в судебных заседаниях обеспечивается с помощью системы видеоконференцсвязи, установленной в помещениях судов по месту их жительства», - говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда.
Как сообщалось ранее, должностные лица ООО «Straus House» были задержаны в сентябре 2019 года.
Как сообщается, войдя в доверие к гражданам, они оформляли договора на поставку в течение 90 дней цыплят страуса из Южно-Африканской Республики. Условия договоров не выполнялись. 25 февраля граждане, пострадавшие от действий ООО «Straus House» собрались перед Кабинетом министров Узбекистанас просьбой о помощи от правительства, так как, несмотря на окончание расследования по делу, суд не начинался.