В Узбекистане судят основателей страусиной финансовой пирамиды

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте на 27 февраля назначено первое судебное заседание по делу о финансовых махинациях над основателями ООО «Straus House», сообщила пресс-служба Верховного Суда Узбекистана.

В качестве обвиняемых, по делу привлечены 4 руководителя ООО «Straus House» — это учредитель, директор и его заместитель, а также главный бухгалтер.

В уголовном деле фигурируют более 300 потерпевших и гражданских истцов. Основанием для возбуждения уголовного дела послужил значительный материальный ущерб, который оценивается в 7,9 млрд. сумов (831 тыс. долларов США).

В ходе предварительного следствия были приняты меры по взысканию суммы на более чем 1,8 млрд сумов (189 тыс.долларов США).

Имущество - 4 автомобиля Lasetti, Spark и Malibu были описаны, также наложен запрет на одну квартиру.

«В связи с множеством потерпевших и присутствием среди них представителей различных регионов, их участие в судебных заседаниях обеспечивается с помощью системы видеоконференцсвязи, установленной в помещениях судов по месту их жительства», - говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда.

Как сообщалось ранее, должностные лица ООО «Straus House» были задержаны в сентябре 2019 года.

Как сообщается, войдя в доверие к гражданам, они оформляли договора на поставку в течение 90 дней цыплят страуса из Южно-Африканской Республики. Условия договоров не выполнялись. 25 февраля граждане, пострадавшие от действий ООО «Straus House» собрались перед Кабинетом министров Узбекистанас просьбой о помощи от правительства, так как, несмотря на окончание расследования по делу, суд не начинался.