В Узбекистане выступили против передачи частникам пансионатов на Иссык-Куле

CentralAsia (UZ) - Узбекистан выступил против передачи в частное управление четырех пансионатов в Иссык-Кульской области, которыми в свое время владела узбекская сторона.

Спор по этим объектам между Бишкеком и Ташкентом разгорелся из-за намерения Кыргызстана отдать здравницы частным инвесторам, сообщает Азаттык.

О том, что такая возможность рассматривается, в начале февраля 2020 года сообщил Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ) при правительстве КР.

Согласно этим планам, три пансионата передадут в частные руки, но при этом они останутся в собственности государства. Объяснялась эта инициатива ветхим состоянием объектов и тем, что их надо развивать.

После появления этой информации стало известно, что против такого решения выступают государственные компании Узбекистана, которые до 2016 года владели вышеназванными пансионатами.

Национальный банк внешнеэкономической деятельности РУз являлся собственником и управлял «Рохат-НБУ», банк «Асака» – пансионатом «Дилором», «Узпромстройбанк» – «Бустоном», а Ташкентский механический завод – пансионатом «Золотые пески».

Они распространили совместное заявление, отметив, что «категорически возражают против продажи пансионатов», сообщили СМИ Узбекистана.

«Арбитражное разбирательство, предусматривающее компенсацию за незаконную экспроприацию в 2016 году правительством КР инвестиций собственников в пансионаты, еще не завершено», – напоминают авторы обращения.

Также в письме сказано, что «1 мая 2019 года Арбитражный трибунал вынес решение в пользу узбекских организаций-собственников и подтвердил свою юрисдикцию в отношении спора», и, как отмечается, «сейчас ведется подготовка к рассмотрению иска по его существу».

Однако госорганы Кыргызстана считают такой протест со стороны узбекистанских компаний необоснованным.

«Эта собственность принадлежит нашему государству. Даже когда Узбекистан управлял этими пансионатами, они не принадлежали им, а являлись частными объектами», - пояснил зампредседателя Фонда госимущества, который и управляет этими здравницами.

При этом он добавил, что окончательного решения о передаче пансионатов в частные руки пока нет и что приниматься оно будет после согласования с Министерством экономики КР.

Четыре пансионата, занимающие общую площадь в 80 гектаров, 4 апреля 2016 года распоряжением премьер-министра Темира Сариева были переведены в собственность Кыргызстана. Решение было принято на основании соглашения о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности от 9 октября 1992 года и постановления Верховного совета «О принятии в собственность КР объектов курортно-рекреационного хозяйства, находящихся в пользовании юридических лиц других стран СНГ» от 16 декабря 1992 года. Но узбекская сторона не согласилась с этим решением.

Уже в 2017 году Кыргызстан объявил о подготовке проекта соглашения о возврате пансионатов Узбекистану на новых условиях. Тогда предлагалось, что здания пансионатов будут принадлежать соседней республике, а земля – Кыргызстану. Стороны так и не смогли достичь договоренности, и Узбекистан обратился в международный арбитраж. В прошлом году иск предварительно изучил Вашингтонский арбитраж и пришел к решению, что рассмотрение иска входит в его юрисдикцию.

Глава Центра судебного представительства Данияр Эркимбаев отметил, что дата начала рассмотрения иска узбекистанской стороны не известна:

– Есть специальная процедура рассмотрения иска. При обращении в международный арбитраж должен выплачиваться специальный взнос. Насколько нам известно, Узбекистан еще полностью не перевел средства. Они могут подать иск против нас только после полной оплаты пошлины. Но ни мы, ни они не заинтересованы во вмешательстве международного суда. Поэтому придерживаемся позиции решить проблему путем переговоров.

Но Эркимбаев не уточнил механизм решения проблемы. Глава юридической компании Jomart & Co Жоомарт Жолдошев в свою очередь считает, что правительство Кыргызстана относится в этому вопросу формально и не готовится к международному разбирательству.

«Наше правительство вместо того, чтобы изучать юридическую сторону вопроса, сидит и надеется на переговоры. Мы свидетели того, что они относятся к этому так: эту проблему обсудим с президентом Узбекистана Мирзияевым, а проблему с «РусГидро» обсудим с Путиным. Не заметно людей, кто рассматривал бы эти вопросы серьезно, юридически обосновывая их. У меня складывается впечатление, что они в страхе перед арбитражным судом отдадут имущество», – заявил Жолдошев.

Между тем озвучивается информация, что пансионаты после перехода в собственность Кыргызстана пришли в упадок, что некогда прибыльные предприятия стали убыточными. Поэтому кыргызская сторона и выражает заинтересованность в передаче объектов бизнесу.

После развала Советского Союза входившие в него государства стали владельцами имущества, находившего на их территории. Несмотря на то, что прошло уже 30 лет, до сих пор есть объекты, вызывающие споры. Например, на берегу Иссык-Куля есть четыре пансионата, которые Казахстан считает своими. В 2009 году соседнее государство сумело взять эти объекты в аренду на длительный срок.