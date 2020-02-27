Таджикистан ввел карантин для прибывающих из ряда стран

CentralAsia (TJ) - Все прибывающие в Таджикистан из Японии, Южной Кореи, Италии и Ирана с 27 февраля будут помещены на карантин, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения и соцзащиты населения страны Мирхамуддин Камолзода, передает РИА Новости.

"Все прибывающие в Таджикистан из Японии, Южной Кореи, Италии и Ирана с 27 февраля будут помещены на карантин. Эти меры предприняты для предотвращения распространения коронавируса в Таджикистане. До этого на карантин помещались лишь граждане, прибывающие из Китая", - сказал он.

По словам замминистра, прибывающие из Японии, Южной Кореи, Италии и Ирана, где были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, будут находиться в течение двух недель под наблюдением врачей.

Камолзода сообщил, что власти Таджикистана рассматривают вопрос о приостановлении воздушного сообщения с Кабулом, а 25 февраля Таджикистан усилил контроль на границах с Афганистаном и Узбекистаном. Отныне все прибывающие из Афганистана и Узбекистана (так так многие граждане приезжают из Южной Кореи в Таджикистан через Узбекистан) будут проходить санитарный контроль в аэропорту и на КПП – им будут делать замеры температуры тела, а также ставить на учет по месту жительства.