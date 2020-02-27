[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Таджикистан ввел карантин для прибывающих из ряда стран

CentralAsia (TJ) -  Все прибывающие в Таджикистан из Японии, Южной Кореи, Италии и Ирана с 27 февраля будут помещены на карантин, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения и соцзащиты населения страны Мирхамуддин Камолзода, передает РИА Новости.

"Все прибывающие в Таджикистан из Японии, Южной Кореи, Италии и Ирана с 27 февраля будут помещены на карантин. Эти меры предприняты для предотвращения распространения коронавируса в Таджикистане. До этого на карантин помещались лишь граждане, прибывающие из Китая", - сказал он.

По словам замминистра, прибывающие из Японии, Южной Кореи, Италии и Ирана, где были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, будут находиться в течение двух недель под наблюдением врачей.

Камолзода сообщил, что власти Таджикистана рассматривают вопрос о приостановлении воздушного сообщения с Кабулом, а 25 февраля Таджикистан усилил контроль на границах с Афганистаном и Узбекистаном. Отныне все прибывающие из Афганистана и Узбекистана (так так многие граждане приезжают из Южной Кореи в Таджикистан через Узбекистан) будут проходить санитарный контроль в аэропорту и на КПП – им будут делать замеры температуры тела, а также ставить на учет по месту жительства.

print
  • В Грузии и Румынии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом
  • «Туркменские авиалинии» отменили рейс в Стамбул из-за коронавируса
  • В процентном отношении потери, понесенные Монголией в азиатском направлении равны потерям США во Второй мировой войне, - Л.В.Зацепин



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com