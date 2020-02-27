В Бухаре произошёл крупный пожар в торговом центре

CentralAsia (UZ) - В Бухаре ночью 26 февраля загорелся торговый центр, расположенный на улице Б. Накшбанда.

Как сообщили в МЧС Узбекистана, 26 февраля в 22:37 по местному времени в пожарную часть Бухары поступил сигнал о пожаре в торговом центре.

Для тушения пожара было привлечено 15 основных и 2 специальные пожарные машины. Пожар был локализован в 00:40 и полностью ликвидирован в 01:30. Площадь пожара составила 520 кв.м.

Причина пожара, а также сумма причинённого ущерба устанавливаются. Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано, - отметили в МЧС.