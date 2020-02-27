[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Бухаре произошёл крупный пожар в торговом центре

CentralAsia (UZ) -  В Бухаре ночью 26 февраля загорелся торговый центр, расположенный на улице Б. Накшбанда.

Как сообщили в МЧС Узбекистана, 26 февраля в 22:37 по местному времени в пожарную часть Бухары поступил сигнал о пожаре в торговом центре.

Для тушения пожара было привлечено 15 основных и 2 специальные пожарные машины. Пожар был локализован в 00:40 и полностью ликвидирован в 01:30. Площадь пожара составила 520 кв.м.

Причина пожара, а также сумма причинённого ущерба устанавливаются. Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано, - отметили в МЧС.

print
  • Баттулга посетит Китай и окажет помощь в виде передачи мясной продукции
  • Гражданин Монголии отправился на операцию в Южную Корею, где заразился коронавирусом и позже скончался
  • Президент Туркменистана из-за коронавируса поручил контролировать выезжающих за рубеж граждан



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com