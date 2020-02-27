Выпуск собственных автомобилей в Узбекистане. С чего все начиналось и как обстоят дела сейчас?

CentralAsia (UZ) - АО «Узавтосаноат» создано по инициативе первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Начиналось все со строительства в Андижанской области, городе Асаке первого автомобильного завода в Центральноазиатском регионе.

В 2004 году Ассоциация «Узавтосаноат» была преобразована в акционерную компанию.

В настоящее время в отрасли работают свыше 85 предприятий, входящий в состав компании. На сегодняшний день АО «Узавтосаноат» представляет более 26 тыс. рабочих мест.

Эффективность производства во многом зависит от выстроенной структуры АО «Узавтосаноат», которая подразделяется на следующие направления:

- главные производственные компании: АО «GM Uzbekistan», ООО «SamAvto», СП ООО «JV MAN Auto – Uzbekistan», АО «GM Powertrain Uzbekistan».

- поставщики комплектующих деталей – предприятия локализации, производящие импортозамещающие компоненты для отрасли.

- компании, занимающиеся продажей и сервисным обслуживанием, в том числе и лизинговая компания.

- филиал АО «GM Uzbekistan» в Хорезме.

По данным Государственного Комитета по статистике в автомобильной промышленности в январе-ноябре 2019 года произведено 253 421 автомобиля.

Из них:

70 222 автомобиля «Нексия» (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составили 139,4%),

51 918 автомобилей «Кобальт» (170,7%).

«Дамас» - 47 940 (156,1%),

«Джентра» - 40 392 (149%),

«Спарк» - 22 780 (99,1%),

«Трекер» - 7 603,

«Лабо» – 6 551 (97%)

«Малибу» - 5 889 (146,7%).

Так объём автомобилестроения за 2019 год (по отношению к 2018 году) вырос почти на 40%.

За 2019 (январь-ноябрь) год в республике произведено 1 512 автобусов, 186,4 тыс. автомобильных двигателей, 5 056 грузовых автомобилей.

На сегодняшний день АО «Узавтосаноат», выпускает продукцию под брендами: ISUZU, MAN, Shevrolet, Ravon.

Уставной фонд компании $ 161 132 245,9 млн.

Учредитель компании 100% - центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, а председателем правления (на 2020 год) является Умурзаков Шавкат Буранович.