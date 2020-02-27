Ташкентский имам предупредил прихожан о «постоянном видеонаблюдении» внутри мечетей - СМИ

CentralAsia (UZ) - Имам-хатиб мечети «Имам ат-Тирмизи» в городе Ташкенте Исокжон Бегматов во время коллективного намаза 24 февраля публично унизил одного из прихожан, назвав его «ваххабитом» и предупредил присутствовавших на молитве мусульман, что все мечети в Узбекистане находятся под постоянным видеонаблюдением.

Независимые друг от друга прихожане мечети «Имам ат-Тирмизи» подтвердили, что голос на видео и аудиозаписи действительно принадлежит имам-хатибу данной мечети Исокжону Бегматову. Об этом сообщает centralasian.org.

На 13-минутной записи, сделанной 24 февраля, владелец голоса говорит следующее: «Я сейчас смотрю на человека, стоящего за колонной. Оглянитесь назад. Вы видите, как этот человек читает намаз? Этот человек – один из представителей вахаббитов, которые не следуют ни одному из мазхабов».

За кадром видеозаписи слышно, как оскорбленный имамом Исокжоном Бегматовым прихожанин в ответ на его слова говорит следующее: «Эй, имам, не оскорбляйте меня».

Однако возражение прихожанина приводят в бешенство имама Бегматова. «Сядьте на место! В доме Аллаха будут звучать только слова Аллаха!», заявляет имам, обращаясь к прихожанину мечети. В ответ прихожанин кричит на имама, требуя не угрожать ему.

Как сказал собеседник, ставший очевидцем произошедшего 24 февраля в мечети «Имам ат-Тирмизи», инцидент произошел, когда имам Бегматов объяснял прихожанам, что в мечетях Узбекистана мусульмане должны читать суннат-намазы (желательные, дополнительные намазы – Ред.) и фарз-намазы (обязательные намазы – Ред.) в одном и том же месте.

​Несколько прихожан мечети «Имам ат-Тирмизи», ставшие очевидцами словесной перепалки конфликта между имамом и одним из прихожан, заявили, что виновником конфликта является имам Исокжон Бегматов.

На аудиозаписи, сделанной 24 февраля в мечети «Имам ат-Тирмизи», имам-хатиб Исокжон Бегматов говорит прихожанам, что на каждом углу мечети установлены видеокамеры, которые записывают каждый шаг мусульман во время молитвы. «Дорогие мои, не зря на каждом углу мечети установлены видеокамеры. Как вы совершаете намаз, о чем говорите, как заходите и выходите из мечети – все это находится под наблюдением», – говорит на аудиозаписи имам Бегматов.

Разъясняя прихожанам мечети политику правительства в религиозной сфере, имам-хатиб мечети «Имам ат-Тирмизи» предупреждает их что, игнорируя государственную политику в религиозной сфере, человек может угодить за решетку. «Я сейчас предупреждаю вас ради вашего же блага. Я не такой всесильный человек (имеет ввиду, что не работает на спецслужбы – Ред.)». Я не хочу, чтобы вы оказались в местах, где не разрешается читать намаз. Ведь среди вас есть и те, которые уже побывали в таких местах (имеет ввиду тюрьму – Ред.), – говорит на аудиозаписи имам Бегматов.​

Исокжон Бегматов также сказал прихожанам, что всем имам-хатибам в Узбекистане поручено следить за тем, чтобы во всех мечетях прихожане совершали намаз по ханафитскому мазхабу. "Нам сказали: «Объясните верующим, чтобы тихо-мирно совершали молитвы по ханафитскому мазхабу. В противном случае, мы отодвинем всех вас (имеет ввиду имамов – Ред.) в сторону и будем сами (имеет ввиду спецслужбы – Ред.) будем принимать меры», – сказал прихожанам мечети Исокжон Бегматов.