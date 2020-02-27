Монгольские борцы завоевали медали в Бурятии

CentralAsia (MNG) - 57-й чемпионат Агинского Бурятского округа по вольной борьбе на призы памяти Героя СССР Базара Ринчино завершился в Могойтуе.

Участие в юбилейном турнире приняли более 150 спортсменов из республик Дагестан, Тува, Бурятия, Хакасия, Хабаровского и Забайкальского краёв, Монголии и Китая. По сложившейся традиции турнир, который за свою полувековую историю не прерывался ни разу, стартовал накануне Дня защитника Отечества России. Во время турнира, собравшего более 150 борцов, лучшим рефери был назван международный судья Монголии Х.Ганболд.

Трое борцов Монголии из клуба «Хасу-Мегастарс» приняли участие в 57-м Всероссийском открытом турнире Агинского Бурятского округа Забайкальского края по вольной борьбе на призы в памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино в 20-22 февраля.

В весовой категории до 57 кг монгольский спортсмен Н.Насанбуян завоевал серебряную медаль, а мастер спорта М.Оргилох завоевал бронзовую медаль, а Д.Тэнгис занял пятое место.

Впервые турнир памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино прошёл в округе в 1964 году, в 2000 году он был включен в календарь Всероссийских соревнований Федерации спортивной борьбы России, и победителям присваивают звание мастера спорта.