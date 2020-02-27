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  27 февраля 2020
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Скончался эксперт по Центральной Азии Андре Лорш
Андре Лорш
Андре Лорш
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  Скончался швейцарский журналист и эксперт по Центральной Азии Андре Лорш.

Андре Лорш с середины 2000-х и в 2010 годах работал в Кыргызстане и других странах Центральной Азии по проектам повышения квалификации журналистов и международных стандартов в СМИ. Лорш проводил тренинги в разных изданиях, в том числе в редакции информационного агентства АКИpress. Также работал в Академии ОБСЕ в Бишкеке.

В последние годы Андре Лорш работал в Украине, был представителем миссии ОБСЕ и Красного Креста.

ИА CentralAsia выражает соболезнования родным и близким.

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