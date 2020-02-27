Саудовская Аравия временно приостановила въезд с целью паломничества - умры

CentralAsia (CA) - В Саудовской Аравии власти приняли решение временно приостановить въезд в страну с целью совершения умры (малого паломничества) в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Соответствующее заявление опубликовано на странице МИД Саудовской Аравии в Twitter.

«Въезд в королевство с целью умры и посещения Мечети Пророка временно приостановлен», — говорится в сообщении.

Также Саудовская Аравия приостанавливает въезд в Королевство по туристическим визам для тех, кто приезжает из стран, в которых распространение нового коронавируса представляет опасность, в соответствии с критериями, определенными компетентными органами здравоохранения королевства.

Число зараженных в Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека.