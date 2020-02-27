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  27 февраля 2020
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В Узбекистане мужчина ударил соседку по голове кетменём

CentralAsia (UZ) -  В Каракалпакстане 25 февраля текущего года примерно в ауле “Тинчлик” Берунийского района произошла ссора между соседями.

Как сообщила Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан, между 28-летней Г.Б. её свекровью 56-летней Г.Ш. и 36-летней Х.Д., в ходе ссоры супруг Х.Д. 39-летний И.С. со злости заступившись за свою супругу, ударил Г.Б. по голове кетменём. В результате Г.Б. с телесными повреждениями головы доставлена в медицинское учреждение.

По данному возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.104 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (нанесение тяжких телесных повреждений), ведется предварительное следствие.

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