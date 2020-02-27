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  27 февраля 2020
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Граждане Туркменистана не могут вернуться на родину из-за закрытой границы с Ираном
Госпиталь в Тегеране
Госпиталь в Тегеране

CentralAsia (TM) -  Трое гражданок Туркменистана, выехавших в Иран по делам бизнеса 19 февраля, не могут вернуться на родину из-за закрытой границы,сообщают«Хроники Туркменистана».

24 февраля они женщины родственникам в Туркменабад, чтобы сообщить о возникшей проблеме. В тот же день родственникам одной из женщин позвонили из велаятского управления МНБ и вызвали на допрос. Их спрашивали про семейное положение женщины и наличие детей, чем она торгует и как часто бывает в Иране.

После допроса людей предупредили, что до тех пор, пока находящаяся в Иране женщина не вернется домой, родственники должны молчать о произошедшем. Когда они попросили представиться сотрудника МНБ, он отказался и пригрозил, что если они не усмирят любопытство, их ожидают проблемы.

24 февраля стало известно, что Туркменистан закрыл границу с Ираном из-за коронавируса COVID-19. После этого занимавшихся торговлей с соседними иранскими селами предпринимателей стали проверять на наличие вируса.

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