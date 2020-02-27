Туркменистан закрыл границы с Афганистаном, Ираном и Узбекистаном

CentralAsia (TM) - Руководство Туркменистана впервые официально признало эпидемию коронавируса в мире и заявило, что в стране опасное заболевание вызванное коронавирусом, не зафиксировано. Наряду с этим страна усиливает меры по предотвращению распространения коронавируса в стране. В настоящее время власти страны закрыли границу с Афганистаном, днем раньше была закрыта граница с Ираном. Более трех недель закрыта граница с Узбекистаном, сообщает Азатлык.

Как сообщил 26 февраля корреспондент Азатлыка в Кабуле Шамердангулы Мырады, пограничный пункт на туркмено-афганской границе "Тургунди" был закрыт на фоне официальных заявлений властей Афганистана о зафиксированных случаях заражения коронавирусом в стране. Полностью прекращено автомобильное и железнодорожное сообщение через границу.

Представитель пограничного пункта "Тургунди" Джахангир Джахангир сообщил Азатлыку, что государственная граница Туркменистан с Афганистаном полностью закрыта. Как отмечает афганский чиновник, предположительно в связи с распространением эпидемии коронавируса в Герате.

"Чиновники говорят, что обнаружено в Герате, все закрыто, не открывают", - сообщил Джахангир, по его словам ожидается посещение правительственной делегации Туркменистана для изучения ситуации в Герате.

Днем ранее Туркменистан закрыл границу с Ираном. На фоне сообщения о 16 смертельных случаях в связи с коронавирусом и заражения более 100 человек, в том числе замминистра здравоохранения в Иране, полностью приостановлено приграничное транспортное сообщение между странами.

Как сообщили Азатлыку водители фур, перевозящие грузы из Ирана через территорию Туркменистана, закрытие границ отразилось на грузоперевозчиках: "От имени водителей Кыргызстана просим помощи! Мы на границе Ирана с Туркменистаном, застряли в связи с закрытием границы Туркменистана на КПП Люфтабад - Артык и Серахс".

Резкий всплеск новых случаев коронавируса за пределами Китая, на северо-востоке Азии, на Ближнем Востоке и в Европе, стал поводом для опасений в мире, что глобальную пандемию болезни COVID-19 уже не остановить. Случаи заражения зафиксированы в более чем 30 странах мира.

На этом фоне руководство Туркменистана впервые упомянуло проблему распространения коронавируса.

25 февраля на заседании правительства, руководства чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней и министра здравоохранения президент страны Гурбангулы Бердымухамедов заявил о необходимости "быть готовыми к развитию любых ситуаций, чтобы поставить надёжный заслон опасной инфекции и защитить здоровье наших соотечественников". Об этом сообщила государственная пресса страны.

Президент Туркменистана потребовал, уделять особое внимание "проведению ежедневных соответствующих мероприятий на пограничных пунктах, в международных аэропортах, на морском, речном, автомобильном и железнодорожном транспорте, на вокзалах".

Туркменские чиновники на заседании отчитались о выполнении "специального плана", в соответствии с которым введены контроль и карантин прибывающих из-за рубежа граждан, ограничен выезд туркменистанцев в государства, где зарегистрированы очаги заболевания и усилен контроль за въездом в Туркменистан.

"В отечественных международных аэропортах, во всех государственных пограничных зонах, на морских, автомобильных и железнодорожных путях в санитарно-карантинных пунктах и отделениях осуществляется круглосуточное дежурство, где с помощью современного специализированного оборудования проводится медицинский осмотр. Граждане, прибывшие из стран, где было зафиксировано это опасное заболевание, находятся под пристальным наблюдением врачей. Осуществление карантина специализированными медучреждениями обеспечивается всем необходимым оборудованием и медикаментами", говорится в сообщении информагентства "Туркменистан сегодня" .

В настоящее время власти Туркменистана осуществляют контроль прибывающих в страну, за счет самих путешественников, при этом критерии помещения прибывающих в карантин неизвестны. В карантин помещают даже при отсутствии симптомов.

Ранее сообщалось о нескольких случаях, содержания иностранцев в карантине, которых выпустили из карантина и вернули отобранные документы, только после полной оплаты требуемой суммы за обследование и содержание в изоляции.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте посольства США в Туркменистане, стоимость медицинских анализов и карантинная госпитализация, составляет минимум 300 долларов США и возлагается на само лицо, проходящее карантин.

18 февраля США и Великобритания в связи с коронавирусом обновили информацию для своих граждан путешествующих в Туркменистан, сообщив о возможном помещении в карантин по прибытии в страну.

Посольство США рекомендовало своим гражданам отказаться от любых инвазивных медицинских процедур, таких как взятие крови" в связи с отсутствием гарантий, что "медицинские протоколы соответствуют стандартам США".

Правительство Великобритании информировало своих граждан о том, что "качество медицинской помощи в Туркменистане оставляет желать лучшего".

25 февраля туркменские чиновники заявили, что составляются ежедневные отчёты об эпидемиологической ситуации в стране и изучаются данные Всемирной организации здравоохранения. Но, несмотря на это, власти страны и медиа до сих пор не информируют население о ситуации с коронавирусом в стране и мире, порождая панику среди населения.

Власти Туркменистана на протяжении продолжительного времени не публикуют статистику заболеваемости в стране, в том числе официальные данные по ВИЧ/СПИД, гепатиту, туберкулезу и другим заболеваниям населению не доступны. Наряду с этим руководство страны заявляет, что опасным инфекциям поставлен надежный заслон.