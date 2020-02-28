Президент Монголии посетил Китай и передал 30 тыс. овец

CentralAsia (MNG) - Монголия поддержала Китай в борьбе с новым видом коронавируса Covid19 и пожертвовала 30 тыс. овец. Президент Монголии Халтмагийн Баттулга официально передал письмо о пожертвовании председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину 27 февраля.



- Сегодня правительство Монголии и народ продолжают оказывать нам большую помощь, поскольку правительство Китая и народ активно борются с новым видом коронавируса. Этот визит подтверждает, что Китай и Монголия являются дружественными соседями, которые поделились взаимной помощью, счастьем и страданием. Президент Х. Баттулга, вы первый президент, посетивший нашу страну после эпидемии. Ваш визит подтверждает высокую важность отношений двух стран и их полную поддержку китайского народа, - сказал Си Цзиньпин.



В Китае данная новость стала активно обсуждаться в социальных сетях. Тема «Президент Монголии пожертвовал Китаю 30 000 овец» получила более 100 миллионов просмотров на Sina Weibo на момент публикации в прессе.

- Черт возьми, я действительно хочу съесть одного. Спасибо, Монголия! - пишет пользователь на Sina Weibo.

- 30 тыс. овец на сумму около 60 миллионов юаней (8,65 миллиона долларов) в Китае и это от Монголии. США заявили, что они пожертвуют около 100 миллионов долларов, но где они? -пишет другой пользователь.

Это не первое пожертвование Монголии Китаю в борьбе с коронавирусом. Ранее премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурелсух заявил на недавней встрече с послом Китая в Монголии Цай Вэньруи, что правительство Монголии пожертвовало 200 тыс. долларов на борьбу с эпидемией в Китае, и Монголия готова и впредь оказывать необходимую поддержку Китаю.

После визита Баттулги в Китай, он и его делегация были помещены на карантин.