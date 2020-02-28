Президент Монголии, глава МИД и ГУЧС помещены на карантин после визита в Китай

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга и сопровождающие его делегаты вернулись из Китая ночью 27 февраля. Теперь их ждет 14-дневный карантин.

Президента, главу МИД и ГУЧС (главное управление по ЧС) поместили на карантин во вторую министерскую больницу в районе Баянзурх. Остальных сопровождающих определили в санаторий в Жаргаланте.

*вторая министерская больница

*санаторий Жаргалант

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В рабочей поездке президента сопровождали министр иностранных дел Д. Цогтбаатар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Китайской Народной Республике Д. Ганхуяг, генерал-майор Т. Бадрал, начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям, У. Шижир, начальник администрации президента и Т.Тэгшжаргал, советник президента по внешней политике.