У двух пассажиров, прилетевших в Узбекистан, зафиксировано подозрение на коронавирус - СМИ

CentralAsia (UZ) - У двух пассажиров, прилетевших в Узбекистан в период с 23-го по 27-е февраля, было зафиксировано подозрение на коронавирус. В первом случае пассажир из Китая без каких-либо препятствий смог через ташкентский аэропорт въехать на территорию Узбекистана, сообщает centralasian.org.

А во втором случае, пассажиры прилетевшего из Сеула самолета 27 февраля были временно изолированы в аэропорту Ташкента. Однако в столичном аэропорту отсутствует изолятор. Об этом в ходе видеоселекторного совещания 27 февраля заявил министр здравоохранения республики Алишер Шадманов.

Свое выступление на видеоселекторном совещании 27 февраля министр здравоохранения Алишер Шадманов начал разговор с того, что в период с 23-го по 27-е февраля на территорию Узбекистана въехали два человека с подозрением на коронавирус COVID-19.

– У нас случился инцидент. 23 февраля прилетевший из Китая пассажир без каких-либо препятствий смог через ташкентский аэропорт въехать на территорию страны. Вам известно, что у нас действуют более тысячи совместных предприятий с китайским участием. После окончания праздников их сотрудники начали возвращаться в Узбекистан. Пассажир, прилетевший из Китая в Ташкент, почувствовал себя плохо, но его не поместили на карантин. Мужчина приехал в поликлинику в махалле, где живет, и сказал врачам: «Кажется, я заразился коронавирусом». Мы взяли у него анализы и неоднократно их проверяли. Результаты оказались отрицательными. Однако этот случай разоблачил все наши недостатки. Во-первых, не были соблюдены установленные правила во время прохождения досмотра в аэропорту. Кроме того, были проблемы и при сдаче анализов, – сказал министр здравоохранения Алишер Шадманов.

По его словам, второй вызвавший беспокойство случай связан с самолетом, прилетевшим 27 февраля из Южной Кореи.

– Сегодня в два часа утра самолет вылетел из Сеула в Ташкент. Однако спустя три часа после вылета один из пассажиров почувствовал недомогание. В результате, самолет был вынужден вернуться обратно. Этого пассажира из аэропорта Сеула забрала машина скорой помощи. Однако о том, что у одного из пассажиров во время полета поднялась температура и что у него подозревают коронавирус, сообщили только тогда, когда этот самолет уже садился в аэропорту Ташкента. Всех пассажиров и экипаж этого самолета пришлось изолировать и проверить при помощи радара. В настоящее время они помещены под временную санитарную изоляцию в отдельном зале ташкентского аэропорта. Хотя на территории аэропорта должен был быть специальный изолятор для пассажиров с подозрением на коронавирус. Однако специального изолятора нет! И этот случай произошел в аэропорту Ташкента. Что же тогда творится в других аэропортах Узбекистана?, – возмутился Алишер Шадманов.

Один из работников сферы здравоохранения, участвовавший на видеоселекторном совещании 27 февраля, говорит, что в аэропортах Узбекистана не имеется никаких условий для деятельности медицинских работников.

– На границе не создано никаких условий, чтобы наши сотрудники могли работать там 24 часа. Власти создали хорошие условия только для таможенников и пограничников. Почему же отсутствуют условия для санитарно-эпидемиологического благополучия? Помимо всего прочего, необходимо обеспечить наших сотрудников аппаратами, дистанционно определяющими температуру тела пассажира, – говорит собеседник.

В ходе своего выступления на видеоселекторном совещании министр здравоохранения Алишер Шадманов заявил также, что в Андижанской, Бухарской и Сурхандарьинской областях выявлены десятки недостатков для осуществления мер по борьбе с угрозой коронавируса. Обращаясь к главам областных управлений здравоохранения министр сказал следующее:

«Если вам известно – это преступление! Вы совершаете преступление!», – сказал министр, но при этом не стал уточнять, какие именно недостатки были допущены в сфере здравоохранения в трех вышеназванных областях.

Стоит отметить, что официальных сообщений о состоявшемся 27 февраля видеоселекторном совещании и об озвученных в ходе него беспокойств еще нигде не опубликовано.

Как говорит один из узбекистанских врачей, участвовавший на видеоселекторном совещании 27 февраля, никаких конкретных планов и решений по борьбе с коронавирусом на совещании озвучено не было.

– В ходе видеоселекторного совещания конкретного разговора по данной ситуации не было. Ограничились лишь пустой болтовней. В настоящее время в стране нет конкретного плана борьбы с коронавирусом. Мы ожидали, что нам хотя бы разъяснят, как будут осуществляться механизмы карантина, – сказал собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

Еще один из работников сферы здравоохранения признался, что «у многих участников видеоселекторного совещания осталось такое впечатление, будто Узбекистан еще не готов встретить смертельно опасный коронавирус».

– Мы очень безответственно относимся к этому вопросу. Кроме того, чувствуется, что нашим кадрам не хватает знаний и способностей. Даже сам министр здравоохранения признал, что специалисты еще не понимают всей серьезности ситуации. Они думают, что все пройдет само по себе, – сказал один из участников видеоселекторного совещания по ситуации с коронавирусом.

Государственный секретарь США Майк Помпео, посетивший в середине февраля Узбекистан и Казахстан, заявил, что эти две центральноазиатские республики не имеют возможности противостоять коронавирусу. Как сообщали ряд информагентств, беседуя с журналистами на борту самолета во время полета в Мюнхен для участия на конференции по безопасности, Помпео, в частности, сказал следующее:

«Инфраструктура Казахстана и Узбекистана не позволит этим странам противостоять вирусу COVID-19, который может проникнуть из КНР. Поэтому США планируют оказать финансовую помощь для борьбы с опасной инфекцией не только Китаю, но в том числе этим двум государствам».

По словам Госсекретаря США, этим странами уже выделено 100 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом.

Между тем телеканал «Россия 24» сообщил, что из Новосибирска в Узбекистан отправлена первая партия средств для диагностики коронавируса.

По последним данным, число жертв коронавируса нового типа в КНР возросло до 2744.

По состоянию на 27 февраля, смертельно опасный вирус затронул 48 стран, подтверждено около 82 тысяч случаев заболевания. Всего в мире от коронавируса умерли около 3 тысяч человек.