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  28 февраля 2020
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Специалист Комитета по делам религий Узбекистана избрана детским омбудсменом

CentralAsia (UZ) -  26 февраля на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Алия Юнусова была избрана заместителем Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана) – Уполномоченного по правам ребенка.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

59-летняя Алия Юнусова, которая является депутатом парламента с 2005 года, была заведующим отделом Национального центра Республики Узбекистан по правам человека, ранее - старшим специалистом в Комитете по делам религий при Кабинете министров.

В соответствии с указом Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка», подписанным 22 апреля 2019 года, впервые в Узбекистане была учреждена должность заместителя омбудсмена - Уполномоченного по правам ребенка.

Должность омбудсмена по правам ребенка была учреждена с целью обеспечения соблюдения требований Конвенции ООН о правах ребенка.

Согласно Конвенции, ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста.

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