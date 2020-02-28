Коронавирус. Статистика на 28 февраля
- Азия и мир, общество
- 9:58, 28 февраля 2020
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- Обновлено: 11:05, 28 февраля 2020
CentralAsia (CA) - По состоянию на утро 28 февраля от коронавируса в Китае скончались 2 788 человек (+ 44 за сутки).
Выздоровели 36 117 человек, зараженных - 78,824. Новых заражений в КНР за сутки зафиксировано - 327.
В Южной Корее число заражений составляет 2022. За сутки было зарегистрировано 256 новых случаев заражения.
В Иране зарегистрированы 245 случаев заражения коронавирусом и 26 смертей.
В Италии 650 зараженных, летальных исходов - 17.
В Японии (+круизный лайнер Diamond Princess) 896 зараженных и 8 погибших.
Во Франции число больных удвоилось с 18 до 38. В Испании выросло с 14 до 23.
Вирус впервые зафиксирован в Африке - в Нигерии. Ранее его нашли в Египте и Алжире.