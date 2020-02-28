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  28 февраля 2020
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Коронавирус. Статистика на 28 февраля
Предыстория: Статистика вирусов SARS, MERS и нового COVID-19. В каких странах уже заражены люди?

CentralAsia (CA) -  По состоянию на утро 28 февраля от коронавируса в Китае скончались 2 788 человек (+ 44 за сутки).

Выздоровели 36 117 человек, зараженных - 78,824. Новых заражений в КНР за сутки зафиксировано - 327.

В Южной Корее число заражений составляет 2022. За сутки было зарегистрировано 256 новых случаев заражения.

В Иране зарегистрированы 245 случаев заражения коронавирусом и 26 смертей.

В Италии 650 зараженных, летальных исходов - 17.

В Японии (+круизный лайнер Diamond Princess) 896 зараженных и 8 погибших.

Во Франции число больных удвоилось с 18 до 38. В Испании выросло с 14 до 23.

Вирус впервые зафиксирован в Африке - в Нигерии. Ранее его нашли в Египте и Алжире.

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