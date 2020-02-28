Узбекистан утвердил соглашение ШОС о сотрудничестве со СМИ

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 февраля утвердил межправительственное соглашение ШОС о сотрудничестве СМИ, подписанное на заседании Совета глав государств-членов организации 14 июня 2019 года в Бишкеке.

Согласно указу, Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента назначено ответственным органом по реализации этого международного соглашения.

В соответствии с соглашением, страны планируют совместными усилиями создавать благоприятные условия для широкого и взаимного распространения информации. Также речь идет об укреплении межгосударственного сотрудничества по вопросам функционирования СМИ и оказании взаимного содействия в трансляции теле- и радиопрограмм, передач.

Напомним, что Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Индия и Пакистан являются членами Шанхайской организации сотрудничества, созданной в июне 2001 года в Шанхае. Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия имеют статус наблюдателя в организации.

По данным международных организаций, которые следят за состоянием прессы и свободы слова, большинство членов ШОС ограничивают свободу слова.

В частности, согласно отчету Парижской организации «Репортеры без границ» (RSF) за 2019 год, за исключением Кыргызстана, все государства-члены ШОС являются странами, где пресса не свободна.

Китай занимает 177 место, Россия 149, Узбекистан 160, Казахстан 158, Таджикистан 161, Кыргызстан 83, Индия 140 и Пакистан 141 в индексе свободы прессы.