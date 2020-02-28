48 граждан Таджикистана застряли в Дубае на пути в Мекку

CentralAsia (TJ) - 48 граждан Таджикистана, которые собирались совершить Умру или малый хадж, застряли а Дубае. Власти Саудовской Аравии с 26 февраля временно запретили въезд паломникам, которые хотят посетить святые места в городах Мекка и Медина.

Родственники несостоявшихся паломников встревожены создавшейся ситуацией. Компании, отправившие верующих в малый хадж, пока отказываются от комментариев.

Афшин Муким, пресс-секретарь Комитета религии, упорядочения национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве Таджикистана 27 февраля подтвердил, что граждане Таджикистана находятся в городе Дубае ОАЭ и ждут решения властей Саудовской Аравии.«Если саудовские власти разрешат въезд в страну, то наши граждане могут совершить малый хадж, в противном случае ответственные компании вернуть их на родину», - отметил он.

Саудовская Аравия с 26 февраля запретила приезд религиозных пилигримов в священные для мусульман города Мекку и Медину. Это делается для предотвращения распространения в королевстве коронавируса. В заявлении Министерства иностранных дел королевства говорится, что они следили за развитием вируса какое-то время. Для того чтобы поддержать затронутые вирусом страны, королевство вводит «одобренные международные стандарты» в виде временного запрета на религиозные поездки.

Как и хадж, умра представляет собой совокупность определённых религиозных обрядов, совершаемых верующими в мусульманских святынях Мекки. Но, в отличие от хаджа, умра содержит в себе меньшее количество ритуальных действий, а также её выполнение дозволяется в любое время,

Напомним, что в 2019 году хадж совершили около 5 тыс. таджикистанцев. Стоимость хаджа составила 35 тыс. 128 сомони (свыше $3,5 тыс.). Количество граждан, совершивших малый хадж, неизвестно.