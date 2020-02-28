В Узбекистане по всей стране устанавливают контейнеры для сбора батареек

CentralAsia (UZ) - Инициатива Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды поможет решить актуальную проблему их утилизации.

Отслужившие свое батарейки нельзя выбрасывать в общий мусор из-за содержащихся в них токсичных веществ – свинца, кадмия, ртути, никеля, цинка и других. Если они окажутся на полигоне с остальными бытовыми отходами, то постепенно покрытие разрушится, а опасные элементы проникнут в почву, грунтовые, а затем и поверхностные воды. В случае же попадания батарейки на мусоросжигательный завод вредные соединения станут загрязнять атмосферный воздух.

Раньше у жителей Узбекистане не было специального варианта избавления от отработавших батареек.

По поручению руководства Госкомэкологии всем территориальным подразделениям, отвечающим за утилизацию отходов, поручено начать повсеместную установку специальных контейнеров установленного образца для сбора батареек – в первую очередь, в пунктах приема отходов. Аналогичное предложение адресовано и частным компаниям сферы санитарной очистки.

Первые новые контейнеры уже можно увидеть, например, в Ташкенте и Ферганской области. Опознать их легко – по форме и внешнему дизайну они напоминают сами батарейки.

"На начальном этапе установили 100 контейнеров, в том числе на базарах и в других местах массового скопления людей, - сказал специалист Ферганского областного ГУП «Тоза худуд» Мирзаолим Нурматов. - Будем приучать граждан более осознанно подходить к обращению с отходами".

В столице на сегодня появилось 530 контейнеров ГУП «Махсустранс» и 171 – частных компаний по саночистке. Установка продолжается и охватит все действующие пункты приема отходов.

Батарейки будут храниться в контейнерах крупного размера в основном на территории местных филиалов предприятий «Тоза худуд» и «Махсустранс». Вопрос их дальнейшей переработки еще предстоит решить, так как в республике еще нет соответствующих производственных мощностей. Другой требующий рассмотрения вариант – отправка батареек на утилизацию за рубеж.