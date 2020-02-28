Коронавирус приобретает угрожающие масштабы, - президент Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twiiter сделал заявление о коронавирусе.



- Распространение коронавируса по миру приобретает угрожающие масштабы. Правительству поручено принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья наших граждан без нанесения ущерба деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов, - написал Токаев.

По состоянию на утро 28 февраля от коронавируса в Китае скончались 2 788 человек (+ 44 за сутки).



Выздоровели 36 117 человек, зараженных - 78,824. Новых заражений в КНР за сутки зафиксировано - 327.

По данным (ВОЗ), число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664 человек в 46 странах, скончались 57 человек.