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  28 февраля 2020
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Коронавирус приобретает угрожающие масштабы, - президент Казахстана
Предыстория: Сводка по коронавирусу. Актуальное на 28 февраля

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twiiter сделал заявление о коронавирусе.

- Распространение коронавируса по миру приобретает угрожающие масштабы. Правительству поручено принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья наших граждан без нанесения ущерба деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов, - написал Токаев.

По состоянию на утро 28 февраля от коронавируса в Китае скончались 2 788 человек (+ 44 за сутки).

Выздоровели 36 117 человек, зараженных - 78,824. Новых заражений в КНР за сутки зафиксировано - 327.
По данным (ВОЗ), число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664 человек в 46 странах, скончались 57 человек.

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