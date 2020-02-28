Таможенники Узбекистана задержали мужчину с гильзами и 15 кг охотничьей дроби

CentralAsia (UZ) - На днях сотрудниками на таможенном посту «Даут-ата» УГТК по Республике Каракалпакстан при проверке прибывшего на территорию таможенного поста из Казахстана автотранспортного средства обнаружены боеприпасы.

Как сообщают местные СМИ, на приграничном таможенном посту «Даут-ата» в Каракалпакстане в ходе таможенного досмотра автомобиля «Лада Ларгус» были обнаружены 337 единиц гильз для огнестрельного оружия и 15 килограммов дроби.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Напомним, согласно статье 246 Уголовного кодекса Республики Узбекистан контрабанда взрывчатых веществ, вооружения, огнестрельного оружия или боеприпасов наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.