Глава Согдийской области Таджикистана выделил $10 тыс. за победу «Худжанда» над кыргызским «Нефтчи» в кубке АФК

CentralAsia (TJ) - Председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода, посетивший матч плей-офф Кубка АФК-2020 между «Худжандом» и кыргызстанским «Нефтчи», после матча зашел в раздевалку футболистов таджикской команды, поздравил их с победой и выделил премию в размере 100 тысяч сомони ($10,3 тысяч), передает Ахбор.

Матч, проходивший на Центральном стадионе города Душанбе, завершился со счетом 3:0 в пользу «Худжанда». В первом поединке в Кыргызстане «Нефтчи» одержал победу со счетом 1:0. Таким образом, «Худжанд» будет участвовать в следующем этапе Кубка АФК.

Лучшим игроком матча был признан Дилшод Бозоров, забивший все три мяча. Во всех трех случаях ему ассистировал Фатхулло Фатхуллоев.