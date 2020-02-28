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  28 февраля 2020
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Рейсы из Ашхабада в Стамбул вылетают пустыми, возвращая туркменистанцев из Турции на обратном пути

CentralAsia (TM) -  По сообщению источников turkmen.news, рейсы авиакомпании «Туркменистан» в настоящее время вылетают из Ашхабада в Стамбул без пассажиров. Лайнеры лишь забирают людей из Турции в Туркменистан. Пустые рейсы летают и из Ашхабада в Анкару, рейс T5971 приземлился 25 февраля в международном аэропорту Эсенбога турецкой столицы без пассажиров.

Запрет на выезд из Туркменистана в Турцию связан с распространением коронавируса по всему миру, хотя в Турции на утро 27 февраля случаев заболевания не зафиксировано. Источник turkmen.news в Ашхабаде полагает, что решение о запрете на путешествия в Турцию принято из-за того, что аэропорт Стамбула является одним из крупнейших транспортных хабов между востоком и западом.

Ранее авиакомпания «Туркменистан» отменила регулярные рейсы в Пекин и Бангкок. В целях предотвращения распространения коронавируса в Туркменистане власти закрыли границу с Узбекистаном и Ираном.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире составило почти 81 000 человек. С начала распространения инфекции умерли не менее 2769.

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