20-летняя блогерша из Таджикистана стала послом Dolce&Gabbana

- Таджикистан, общество
- 10:51, 28 февраля 2020
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- Обновлено: 10:53, 28 февраля 2020
CentralAsia (TJ) - Молодая блогерша из Таджикистана Мадина Басаева стала послом Дома моды Dolce & Gabbana. 20-летняя Мадина продефилировала 23 февраля по подиуму в рамках показа новой осенне-зимней коллекции на Недели моды в Милане, сообщает Ахбор.
Свои фотографии с показа мод Мадина Басаева выставила в Instagran, а также в Tik Tok.
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Мадина Басаева стала популярной исполнением известных треков под фонограмму. Она родилась в Душанбе, откуда перебралась сначала в Екатеринбург, а в 2017 году – в Москву. Некоторые пользователи Интернета упрекали ее в том, что в своих снимках и видео слишком оголяет живот.
Два года назад Мадина Басаева подверглась нападкам таджикских зрителей после публикации видео, где она в одной руке держала «Коран», а в другой руке – «Библию». Критики сочли такое поведение неуместным для мусульманки.