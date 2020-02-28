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  28 февраля 2020
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20-летняя блогерша из Таджикистана стала послом Dolce&Gabbana

CentralAsia (TJ) -  Молодая блогерша из Таджикистана Мадина Басаева стала послом Дома моды Dolce & Gabbana. 20-летняя Мадина продефилировала 23 февраля по подиуму в рамках показа новой осенне-зимней коллекции на Недели моды в Милане, сообщает Ахбор.

Свои фотографии с показа мод Мадина Басаева выставила в Instagran, а также в Tik Tok.

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Публикация от Dina Saeva (@senoritasaeva) 24 Фев 2020 в 9:14 PST

Мадина Басаева стала популярной исполнением известных треков под фонограмму. Она родилась в Душанбе, откуда перебралась сначала в Екатеринбург, а в 2017 году – в Москву. Некоторые пользователи Интернета упрекали ее в том, что в своих снимках и видео слишком оголяет живот.

Два года назад Мадина Басаева подверглась нападкам таджикских зрителей после публикации видео, где она в одной руке держала «Коран», а в другой руке – «Библию». Критики сочли такое поведение неуместным для мусульманки.

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