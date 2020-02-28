По $3 получат женщины в Туркменистане на 8 марта

CentralAsia (TM) - В ходе заседания правительства Туркменистана 27 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру по экономике и финансам Гадыргелди Мушшикову вручить женщинам Туркменистана денежные подарки в размере 60 манатов (около $3 по курсу «черного рынка») в честь Международного женского дня.

Как передают Хроники Туркменистана, подарок получат работающие женщины, учащиеся, а также женщины, которым выплачивают пенсии и пособия. Девочки, которые не посещают детские сады и безработные женщины без детей до 3-х лет (не получающие детские пособия) подарков не получают, так как средства на них должны быть выделены из бюджета организаций, выдающих зарплаты, пособия или пенсии.