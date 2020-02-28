Мнения китайских трейдеров о продлении закрытия границ для поставки угля

CentralAsia (MNG) - Открытие границ между Монголией и Китаем в Гашуунсухайт/Ганцмод, "воротах" для коксующегося угля, отложено до 15 марта, сообщают участники рынка.

Ожидалось, что границы вновь откроются 2 марта после того как 14 февраля объявили о временном закрытии границ. Однако задержка в дате перезапуска не показалась неожиданной для некоторых участников китайского рынка.

«Ситуация с вирусами была очень непредсказуемой, и у Монголии, возможно, нет ресурсов, чтобы защитить себя», - сказал производитель угля в Северном Китае.

«Мы всегда скептически относились к тому, что границы вновь откроются 2 марта. В связи с безудержным распространением коронавируса в Корее, Японии и Италии, а также с ограниченными медицинскими услугами в Монголии, страна закроет границы», - сказал китайский трейдер. «Дата начала была отложена до 15 марта, но я думаю, что вероятность дальнейшей задержки вероятна», - сказал китайский трейдер, добавив, что границы могут открыться в конце марта.

Между тем, школы в Монголии были закрыты до 30 марта, и объявлена «повышенная степень готовности» Государственной комиссией по чрезвычайным ситуациям страны, сообщают монгольские СМИ.

«Передвижение людей и деятельность были ограничены до 30 марта, и я думаю, что это повлияет и на транспортировку угля в Китай», - говорит другой трейдер.

Для монгольского потребителя угля, базирующегося в Таншане, он ожидает, что длительная задержка в открытии границ будет минимальной.

«Тем временем производство коксующегося угля в Северном Китае было сокращено, поэтому чистый эффект ограничен», - сказал он, добавив, что его ежемесячная закупочная цена монгольского коксующегося угля № 5 с февральским лайканом выросла всего на 30 юаней за тонну по сравнению с январем. «Покупная цена на мартовский лайкан, вероятно, будет выше, но должна снизиться в апреле или мае», - сказал он.

Между тем, поставки коксующегося угля, возможно, отошли на второй план в свете восстановления, наблюдаемого в добыче угля на внутреннем рынке.

«Для сталелитейных заводов самая большая проблема состоит в том, чтобы минимизировать потери, сократить наши запасы и восстановить наш денежный поток», - сказал сталелитейный производитель из Таншана.