Турция опубликовала видеозапись ударов по сирийским военным в ответ на обстрел своих солдат

- Азия и мир, происшествия
- 11:38, 28 февраля 2020
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- Обновлено: 11:39, 28 февраля 2020
CentralAsia (CA) - В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 военнослужащих Турции, сообщил Рахми Доган — губернатор турецкой провинции Хатай, которая граничит с Сирией.
Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что военные страны наносят удары по позициям сирийских войск в ответ на обстрел турецких солдат в Идлибе.
Турецкие СМИ опубликовали видеозапись ударов по сирийским войскам в провинции Идлиб.
Реакция США и НАТО
Как передает агентство Франс пресс, нападение в Идлибе уже осудил генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг, с которым говорил по телефону министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Согласно сообщению, Столтенберг «осудил постоянные неизбирательные авиаудары сирийского режима и поддерживающей его России в провинции Идлиб и призвал их прекратить наступление, проявить уважение к международному праву и поддержать усилия ООН по установлению мира».
Официальный представитель Государственного департамента США заявил: «Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО, и продолжаем призывать к немедленному прекращению этого недостойного наступления режима Асада, России и формирований, которые поддерживает Иран».