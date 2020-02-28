Турция опубликовала видеозапись ударов по сирийским военным в ответ на обстрел своих солдат

Идлиб

CentralAsia (CA) - В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 военнослужащих Турции, сообщил Рахми Доган — губернатор турецкой провинции Хатай, которая граничит с Сирией.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что военные страны наносят удары по позициям сирийских войск в ответ на обстрел турецких солдат в Идлибе.

Турецкие СМИ опубликовали видеозапись ударов по сирийским войскам в провинции Идлиб.

Реакция США и НАТО

Как передает агентство Франс пресс, нападение в Идлибе уже осудил генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг, с которым говорил по телефону министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Согласно сообщению, Столтенберг «осудил постоянные неизбирательные авиаудары сирийского режима и поддерживающей его России в провинции Идлиб и призвал их прекратить наступление, проявить уважение к международному праву и поддержать усилия ООН по установлению мира».

Официальный представитель Государственного департамента США заявил: «Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО, и продолжаем призывать к немедленному прекращению этого недостойного наступления режима Асада, России и формирований, которые поддерживает Иран».



