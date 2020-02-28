Из Шотландии в Монголию: путешествие британского фотографа

CentralAsia (MNG) - Фотограф из Йоркшира Джеймс Паркер и двое других друзей отправились в путешествие в Монголию.

С Morris Minor ("Morris Minor - это небольшой 4-местный автомобиль с двигателем объемом 850 куб. см, выпускаемый Morris Motors Limited с 1928 по 1934 год.") из Эдинбурга, проехав 10 000 миль и более 19 стран, вооруженных ничем иным, как 40 роликами фильма, 25-летний Паркер был полон решимости найти приключение вдали от повседневной рутины жизни:

«Я хотел приключений: познакомиться с новыми людьми и познакомиться с новыми культурами», - объясняет Паркер журналу Huck Magazine.

«Это был первый раз, когда я «путешествовал», если можно так его назвать, и оказалось, что это, безусловно, более сложно, чем расслабиться. Длительное вождение 10 часов в день действительно влияет на вас».

Поездка началась в Эдинбурге, Шотландия, перед тем как отправиться в путь в течение следующих 53 дней, чтобы добраться до окраин России и в Монголию. Изучив фотографию в Эдинбургском университете Нейпир и в Райерсонском университете в Торонто, Паркер планировал поездку со своими друзьями для проекта под названием «Boys, Bikes and Bucket Hats - Мальчики, велосипеды и ковшовые шляпы».

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На протяжении всего пути фотограф обнаружил шаблоны, появляющиеся в разных уголках мира.

«Со временем я понял, что концентрируюсь на ситуациях, в которых я себя узнал», - говорит он. В этом проекте витает дух взросления, детства, уязвимости и поиска своего пути, когда мы изо всех сил пытались найти еду и топливо; полиция постоянно останавливала нас. Наша самая малая взятка была - пара сигаретов и рукопожатие. Это было непросто, и у нас было несколько аргументов и поломок на этом пути, но никогда не кололись шины».

«Я задал вопрос, изменились ли гендерные предположения и поведение с Запада на Восток перед путешествием», - говорит он. «Но из тех, кого я встретил, я узнал общие темы и чувства: любить, делиться и помогать другим, которых мы редко видим [на Западе].