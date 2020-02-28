Первый случай коронавируса зарегистрирован в Беларуси

CentralAsia (TM) - Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Беларуси, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

В ведомстве отметили, что это случай завозной, инфекцию нашли у гражданина Ирана.

«Сообщаем, что 27 февраля тесты, проведённые в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана.

Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии Министерством здравоохранения Республики Беларусь было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля. При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV», – говорится в сообщении Минздрава.