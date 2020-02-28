История футбольного клуба «Пахтакор» и во сколько обошелся трансфер его футболистов?

CentralAsia (UZ) - «Пахтакор» — узбекистанский футбольный клуб из Ташкента, один из самых известных клубов Узбекистана и бывшего СССР. Был создан в 1956 году, в том же году было законченно строительство стадиона «Пахтакор». На протяжении 36 сезонов (1956-1991) выступал в различных по уровню лигах чемпионата СССР, включая Высшую лигу. Начиная с 1992 года — постоянный участник Высшей лиги чемпионата Узбекистана. По итогам сезона-2018 Пахтакор стал вице-чемпионом Узбекистана.

В 1995 году команду принял иностранный тренер Ханс Ферел. Под его руководством команда не выиграла ни одного трофея, но многим любителям футбола нравилась игра.

В сезоне 2011 года клуб опять выиграл кубок Узбекистана.

2012 год запомнится болельщикам клуба победой в чемпионате.

В 2013 году "Пахтакор" начал новую дорогу в развитии клуба. Команда встала на путь омоложения. Новая история в развитии клуба началась после того как Самвел Бабаян до этого времени работавший как вице-президент клуба стал менеджером, который исполнял и роль главного тренера команды. Первый же сезон в должности менеджера Самвел Бабаян привел команду к золотым медалям чемпионата, которые стали десятыми в истории клуба.

В последние года воспитанники клуба играют в ведущих клубах Европы и Азии. Состав юношеской и молодежной сборной страны по футболу в основном состоит из воспитанников академии "Пахтакора". Сборная успела выиграть Чемпионат Азии до 16 лет, вышли в четверть финал чемпионатов мира игроков до 17 лет в Мексике.

Сегодня в основной состав входят такие футболисты как:

Макро Симич – черногорский футболист, приобретённый клубом за 1,8 миллион евро, защитник;





Драган Черан – сербский футболист, стоимость трансфера 1,2 млн. евро, нападающий;





Эрен Дердийок –швейцарский футболист, оценивается в 1,5 млн. евро, нападающий;





А также, местные футболисты, стоимость которых варьируется от 600 до 900 тыс. евро.

Президентом клуба на сегодняшний день является Шодиев Бобур Кабулович.

Главным тренером команды является Шота Арвеладзе (род. 22 февраля 1973, Тбилиси — грузинский футболист, выступавший на позиции нападающего. Лучший бомбардир в истории национальной сборной Грузии).

Ресурс «Transfermarkt» в 2018 году опубликовал стоимость футбольных клубов Pepsi Суперлиги Узбекистана. Согласно приведенным данным, самым дорогим клубом чемпионата 2018 года является столичный «Локомотив», совокупную стоимость которого оценили в 12 миллионов евро. Следом идет «Пахтакор» с ценником в 11 миллионов евро.