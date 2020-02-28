Назначен прокурор Акмолинской области
CentralAsia (KZ) - Приказом Генерального прокурора на должность прокурора Акмолинской области назначен старший советник юстиции Айдос Серикханович Майлыбаев, сообщает пресс-служба генпрокуратуры РК.
А. Майлыбаев родился в 1977 году в г.Алматы. Имеет высшее юридическое образование.
Работал прокурором двух районов в Алматинской области.
Занимал должности заместителя прокурора Жамбылской области, а также первого заместителя прокурора Актюбинской области.
До настоящего назначения работал в должности начальника Департамента Генеральной прокуратуры.
За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка Указом Главы государства награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» (2014г.).