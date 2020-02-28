Назначен прокурор Акмолинской области

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CentralAsia (KZ) - Приказом Генерального прокурора на должность прокурора Акмолинской области назначен старший советник юстиции Айдос Серикханович Майлыбаев, сообщает пресс-служба генпрокуратуры РК.



А. Майлыбаев родился в 1977 году в г.Алматы. Имеет высшее юридическое образование.

Работал прокурором двух районов в Алматинской области.

Занимал должности заместителя прокурора Жамбылской области, а также первого заместителя прокурора Актюбинской области.

До настоящего назначения работал в должности начальника Департамента Генеральной прокуратуры.

За успехи, достигнутые в обеспечении законности и общественного порядка Указом Главы государства награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» (2014г.).