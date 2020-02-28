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  28 февраля 2020
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С 28 марта в Нур-Султане проезд для несовершеннолетних будет бесплатным

CentralAsia (KZ) -  С 28 марта в Нур-Султане введут бесплатный проезд для всех несовершеннолетних. На приемах граждан, сессиях маслихата, отчетных встречах горожане поднимали вопросы акиму столицы Алтаю Кульгинову касательно системы пересадок и проезда в общественном транспорте. В ходе переговоров с перевозчиками акимом города принято решение ввести бесплатный проезд для лиц, не достигших 18-летнего возраста. Это также распространяется на детей из пригорода столицы, сообщает официальный сайт акимата.

Бесплатный проезд в автобусах начнет действовать с 28 марта, за это время будут проведены все подготовительные работы: даны разъяснения участникам общественного транспорта, детям необходимо приобрести именные транспортные карты (у кого есть - нет необходимости менять на новую). Валидация транспортной карты в автобусе (включительно для тех, у кого бесплатный проезд) остается обязательной, так как на основе данных составляются маршруты общественного транспорта.

Стоимость проезда в общественном транспорте для пассажиров в возрасте от 7 до 15 лет составляла 40 тенге, с 15 лет –90 тенге. Также бесплатный проезд сохраняется для льготных категорий граждан.

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