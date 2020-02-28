Узбекистан вывезет соотечественников, оставшихся в Саудовской Аравии

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" заявила о приостановке с 27 февраля всех рейсов в Джидду и Медину.

Основанием стало введение властями Саудовской Аравии временного запрета на въезд паломников и туристов из 25 государств мира, в том числе из Узбекистана. Принятие такого решения власти страны объясняют необходимостью предотвращения угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, в ближайшее время будут совершены несколько рейсов для вывоза граждан Узбекистана из Саудовской Аравии.