4-5 млн населения Узбекистана находится в состоянии бедности, - Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Для обеспечения занятости в Узбекистане необходимо создать курсы по предпринимательству для безработных в каждом регионе. Такое мнение было озвучено на видеоселекторном совещании, прошедшем 27 февраля под председательством президента Шавката Мирзиёева.

"По предварительным расчетам, 12-15 процентов или 4-5 миллионов населения нашей страны находится в состоянии бедности. Это означает, что их ежедневный доход не превышает 10-13 тысяч сумов ($1-$1,4). Или же, к примеру, у семьи могут быть и машина, и скот, но если заболеет один человек, то не менее 70 процентов доходов семьи уходит на лечение. Можно ли назвать такую семью зажиточной? Меня как Президента каждый день волнует вопрос: хватает ли нашим людям средств на такие жизненные потребности, как питание, лечение, обучение и одежда детей?", – приводит слова Шавката Мирзиёева пресс-служба президента.

По словам главы государства, для преодоления бедности прежде всего необходимо обучать население профессиям, повышать финансовую грамотность, побуждать людей заниматься предпринимательством, улучшать инфраструктуру, качество обучения и лечения, внедрить систему адресной выдачи пособий.

На совещании отмечена первоочередная необходимость анализа реальных условий и ситуации в разрезе каждой махалли, района, города и области. Первое направление работы – сбор данных о реальной ситуации по бедности, то есть числе семей с низким уровнем дохода, второе – составление карт, отражающих потенциал, природные ресурсы, инфраструктурные возможности районов и городов.

"Нам необходимо создать все условия, чтобы люди трудились, богатели, жили достойно", – сказал президент.

Отмечалось, что рядом с густонаселенными пунктами, где хорошо развито предпринимательство, будут организованы малые промышленные зоны на базе пустующих и не предназначенных для сельского хозяйства земель. На создание необходимой инфраструктуры дирекциям малых промышленных зон будет выделено из бюджета 100 миллиардов сумов ($10,5 млн). Земельные участки в зонах будут продаваться предпринимателям по рыночной стоимости с правом владения. Если этот опыт оправдается, то во втором полугодии будет выделено дополнительно 150 миллиардов сумов ($15,8 млн).

Подвергнута критике работа по организации центров обучения профессиям. Мирзиёев отметил, что в 11 районах Каракалпакстана, 9 районах Бухарской, Ташкентской областей, 7 районах Сурхандарьи и 5 районах Джизакской области нет ни одного подобного учреждения.