Футбольный матч в Ташкенте отложили из-за риска коронавируса
- Узбекистан, спорт
- 14:13, 28 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - Матч между Аль-Насром (Саудовская Аравия) и Сепаханом (Иран), который должен был пройти 3 марта на стадионе "Локомотив" в Ташкенте, отложен на неопределённое время. Об этом сообщает пресс-служба Азиатской футбольной конфедерации.
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В настоящее время АФК также отменил матчи, запланированные к проведению в Иране, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Корее.
Отсрочка была вызвана обострением ситуации с COVID-19 (коронавирус).
О том, на какие даты переносятся отложенные матчи, пока не сообщается.