Футбольный матч в Ташкенте отложили из-за риска коронавируса

CentralAsia (UZ) - Матч между Аль-Насром (Саудовская Аравия) и Сепаханом (Иран), который должен был пройти 3 марта на стадионе "Локомотив" в Ташкенте, отложен на неопределённое время. Об этом сообщает пресс-служба Азиатской футбольной конфедерации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram These matches will be postponed to later dates! #ACL2020 Публикация от AFC (@theafchub)27 Фев 2020 в 12:57 PST

В настоящее время АФК также отменил матчи, запланированные к проведению в Иране, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Корее.

Отсрочка была вызвана обострением ситуации с COVID-19 (коронавирус).

О том, на какие даты переносятся отложенные матчи, пока не сообщается.