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  28 февраля 2020
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У вице-президента Ирана обнаружили коронавирус

CentralAsia (CA) -  Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар сообщила, что заразилась коронавирусом, передают местные сми.

Она сдала тест 26 февраля. Результаты стали известны утром 27 числа.

Чтобы не способствовать распространению инфекции, Эбтекар останется на домашнем карантине.

В Иране официально зарегистрировано 245 случаев заражения вирусом, летальных исходов - 26.

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