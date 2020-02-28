Монголия демонстрирует солидарность Китаю в борьбе против COVID-19, - пресса КНР

CentralAsia (MNG) - После вспышки COVID-19 в Китае монгольские лидеры, представители различных секторов, студенты и даже дети выражают солидарность Китаю в его борьбе против новой эпидемии коронавируса.

«Мы считаем, что под сильным руководством китайского правительства Китай преодолеет эпидемию как можно скорее», - заявил премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух на недавней встрече с послом Китая в Монголии Цай Вэньруи. «Монголия придает большое значение развитию отношений с Китаем и считает развитие дружественных отношений сотрудничества с Китаем приоритетным направлением внешней политики Монголии», - сказал он.

Правительство Монголии выделило $200 тыс. на борьбу с эпидемией в Китае. Премьер-министр заявил, что Монголия готова и впредь оказывать необходимую поддержку Китаю.

Министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар заявил Синьхуа в недавнем интервью, что Китай принимает «высокоорганизованные меры» для сдерживания вспышки COVID-19. Чтобы помочь усилиям Китая по борьбе с коронавирусами быть более эффективными, другие страны должны нести равную ответственность и принимать превентивные меры, сказал он, добавив, что Монголия выполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения по предотвращению эпидемии.

Сотрудники различных организаций в Монголии, в том числе сотрудники Национального центра травматологии и ортопедии Монголии и Управления по физической культуре и спорту Монголии, пожертвовали один день заработной платы для борьбы с эпидемией.

Многие монгольские дети разослали китайцам поощрительные письма и пожертвовали сэкономленные деньги.

10-летняя монгольская девочка, живущая в Китае, недавно написала письмо китайским «белым ангелам» или врачам и пожертвовала 333 юаня (около 47,5 долларов) столице Пекина, муниципалитету северного Китая Тяньцзиню и центральному Китаю и провинцию Хэнань соответственно. Говоря о количестве пожертвований в 333, она сказала, что китайское произношение 333 звучит похоже на слово «рассеянный» на китайском, надеясь, что вирус скоро рассеется.

Поскольку все больше монголов хотят пожертвовать деньги и средства для профилактики в Китай, чтобы помочь сдержать распространение эпидемии, правительство Монголии на прошлой неделе начало общенациональную кампанию под названием «Сердечная поддержка для вечного соседа».

Во время церемонии запуска кампании министр окружающей среды и туризма Монголии Намсрай Цэрэнбат подчеркнул большой вклад Китая в социально-экономическое развитие Монголии, подчеркнув необходимость поддержки Китая в борьбе с COVID-19.

В последние годы благодаря совместным усилиям Китай и Монголия стали свидетелями замечательных достижений в торгово-экономическом сотрудничестве. В течение многих лет Китай был крупнейшим торговым партнером Монголии и крупнейшим экспортным направлением. В прошлом году два соседа широко отметили 70-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.