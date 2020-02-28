За год 1150 девушек из Узбекистана вышли замуж за граждан Турции

CentralAsia (UZ) - В течение 2019 года 1550 узбекских девушек вышли замуж в Турцию. В тоже время 11 молодых людей из Узбекистана женились на гражданках Турции. Эти цифры отражены в отчете Турецкого статистического института о браке и разводе.

Согласно документу, в прошлом году граждане Турции женились в основном на девушках из Сирии (14,5%), Азербайджана (11,7%), Германии (10,5%) и Марокко (7,8%). Узбекские невесты занимают пятое место в этом списке с 6,7%.

Среди иностранных женихов лидируют граждане Германии (31%) и Сирии (16,4%).