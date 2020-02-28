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  28 февраля 2020
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Монголия и Куба отмечают 60-летие установления дипломатических отношений

CentralAsia (MNG) -  Накануне празднования 60-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Кубой посол Монголии в Гаване Батцэцэг Шагдар сказала, что Куба имеет особое значение для ее страны.

В эксклюзивном интервью с Prensa Latina, дипломат утверждала, что Куба является окном для контакта с Латинской Америкой, а также партнёром для развития сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, спорта и туризма, в частности.

Дипломат уверена, что традиционная дружба Монголия-Куба будет взаимной поддержкой в международной и межправительственной сфере. Батцэцэг Шагдар сказала, что председатель Великого Госдурственного Хурала Монголии (парламента) Занданшатар Гомбожав посетит Кубу в этом году, дата еще не определена в ответ на официальное приглашение от председателя Национального собрания Народной власти Народной власти. Республика Куба, Эстебан Лазо.

Она заявила, что некоторые мероприятия по установлению шестидесятилетних дипломатических отношений между двумя странами будут официально проведены в субботу в посольстве Монголии в Гаване. «Это будет мероприятие, в котором примут участие высокопоставленные кубинские чиновники, 16 монгольских студентов, которые изучают медицину, спорт и инженерию на острове, и молодые кубинцы, среди прочих гостей», - сказала она.

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