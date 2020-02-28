В Узбекистане учителя измеряют длину волос школьников при помощи линейки (фото)

CentralAsia (UZ) - В Карши и Джиззаке учителя измеряют длину волос у школьников с помощью линейки. Об этом сообщили пользователи соцсетей, прикрепив фотографии с процесса измерения волос.

Фотографии вызвали бурное обсуждение среди активных пользователей.

"Ведь самое интересное, что учителя даже не понимают этот абсурд. Для них это нормально. Они вообще другой жизни не видели. Они даже не представляют, что какие-то люди живут по-другому. Есть другие ценности и приоритеты жизни", - комментирует одна из участниц группы Troll.uz.

Другие пользователи добавляют, что в школах Ташкента происходит аналогичная ситуация, отмечая, что это большей частью касается государственных учреждений.

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Напомним, ранее сообщалось, что в частных школах Узбекистана намерены запретить ношение хиджабов для учителей и учеников. Данное требование действует пока в государственных школах.

Этот порядок отражен в проекте постановления «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан», размещенном на портале обсуждения проектов нормативных правовых актов Республики Узбекистан.

Согласно новому порядку, «запрещается учащимся студентам носить религиозную или религиозную форму (хиджабы, кипы, , кресты и т. д.), а также не допускается ношение военной и ведомственной формы сотрудников правоохранительных органов. Не разрешается учащимся мальчикам приходить в учреждение с татуировками или пирсингом на видных участках тела, бородой, волосами, длиннее 2-3 см и окрашенных в яркие цвета. Девочкам также запрещаются татуировки или пирсинг на видных частях тела, волосы и лицо окрашенные в яркие цвета, вызывающий макияж, более одной серёжек в ушах, кольца на пальцах, длинные окрашенные ногти».