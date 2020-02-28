Эмомали Рахмон сменил лидера исполкома правящей партии по Хатлонской области

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана, лидер правящей в стране Народно-демократической партии Эмомали Рахмон дал «добро» на смену главы исполкома НДПТ по Хатлонской области.

Новым лидером исполкома НДПТ по Хатлону избран депутат нижней палаты парламента Таджикистана уходящего созыва Киёмиддин Миралиён, Ему 43 года, по образовании педагог – математик, сообщили «Азия-Плюс» в НДПТ.

Бывший глава Хатлонского областного исполкома партии Абдулло Рахмонзода освобожден с занимаемой должности в связи с его назначением на председателем Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве страны.

Народно-демократическая партия Таджикистана объединяет в своих рядах свыше 500 тыс. таджикистанцев. Около 40% членов НДПТ - молодежь.

Подавляющее большинство депутатов и членов обеих палат парламента Таджикистана, местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики, членов правительства страны, главы областей, районов и городов Таджикистана являются также членами или выдвиженцами НДПТ.