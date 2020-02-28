Бывший посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса

CentralAsia (CA) - Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи умер от коронавируса, сообщает агентство IRNA.

Хади Хосроушахи накануне доставили в одну из тегеранских больниц. Его анализы на коронавирус показали положительный результат. На следующий день Хосроушахи скончался.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Иране коронавирусом заражены 245 человек, 26 скончались от осложнений, вызванных вирусом.

23 февраля мэр 13-го округа столицы Тегерана Мортеза Рахманзаде 23 февраля был госпитализирован с симптомами коронавируса. Результаты теста оказались положительными.



25 февраля стало известно, что коронавирус выявили у замминистра здравоохранения и депутата парламента Махмуд Садеги.