Закрытие границы с Ираном грозит населению Туркменистана голодом - СМИ

CentralAsia (TM) - Закрытие границы с Ираном ставит под угрозу достаточное продовольственное обеспечение и может грозить населению голодом, считает экономический наблюдатель turkmen.news в Ашхабаде.

В настоящее время, по подсчетам специалиста, внутреннее производство пищевой продукции Туркменистана составляет около 40%, а 60% продуктов питания на рынках страны – это импорт. Около 80% всего импорта так или иначе связан с Ираном: продукты либо произведены в этой стране, либо доставляются в Туркменистан через Иран.

В четверг, 27 февраля, цена килограмма картофеля на рынках Ашхабада доходила до 18-20 манатов (около $1), хотя еще в понедельник он стоил 6-7 манатов. На рынке «Кенар» в Туркменбаши (бывший Красноводск) картофель стоит 15 манатов. На базаре наблюдается ажиотаж: люди мешками скупают овощи, рис, горох, маш, гречку, фасоль, макароны, подсолнечное масло и тушенку. В Дашогузе и Туркменабаде картофель сегодня стоил 13 манатов, в сельской местности этих областей – 10 манатов за кило (был 4-5 манатов). Цена 1 килограмма иранских яблок выросла в Дашогузе в два раза – с пяти до десяти манатов.

Наблюдатель turkmen.news прогнозирует в ближайшие дни рост цен на консервированные овощи – фасоль, зеленый горошек и кукурузу, так как весь этот ассортимент на базаре завозится в Туркменистан из Ирана.

Туркменистан закрыл границу с Ираном в феврале с.г. после того, как в соседней республике произошла вспышка коронавируса. В настоящее время на неопределенный срок закрыта и туркмено-узбекская граница в Лебапском и Дашогузском велаятах.

В Дашогузе и его районах ситуацию с повышением цен на продукты питания усугубляет и отсутствие наличных денег в банкоматах. Многие терминалы попросту отключены.